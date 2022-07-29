https://jp.sputniknews.com/20220729/2571-12228906.html

日本政府 物価高騰対策で予備費2571億円支出決定

日本政府 物価高騰対策で予備費2571億円支出決定

日本政府は29日の閣議で、物価高騰対策として、今年度の予備費から2571億円を支出することを決定した。節電した家庭や企業にポイントを付与する制度や、農家が使用する肥料を支援するための費用に充てる。NHKが報じた。 2022年7月29日, Sputnik 日本

2022-07-29T15:22+0900

2022-07-29T15:22+0900

2022-07-29T15:34+0900

国内

経済

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/07/1d/12229549_0:150:2560:1590_1920x0_80_0_0_b3fc5daa8192655ecec42f209cc50c5a.jpg

節電の取り組みには1783億円を支出する。日本政府は、節電を実施した企業や家庭にポイントを付与する新制度を導入する。肥料購入支援には787億円を支出する。日本政府は、肥料価格の上昇分の7割を補填する新制度を導入する。化学肥料の使用量を2割以上減らすことに取り組む農家が対象となる。今回の決定で今年度のコロナ・物価対策の予備費の残額は4兆7458億円となる。日本政府は今後も予備費を活用して物価の上昇に機動的に対応する方針だという。

https://jp.sputniknews.com/20220728/12213921.html

国内

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

国内, 経済