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モスクワ南東部のホステルで火災、8人死亡
モスクワ南東部のホステルで火災、8人死亡
モスクワ南東部のホステルで火災が発生した。火災は150平方メートルを飲み込み、これにより8人が死亡したほか、3人が負傷した。ロシア非常事態省が発表した。 2022年7月29日, Sputnik 日本
2022-07-29T08:29+0900
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2022-07-29T09:14+0900
ロシア
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火災はモスクワ南東部のアルマ・アチンスカヤ通り、7番地の建物で発生した。建物は16階建で、火災は1階で発生した。この火災で8人が死亡し、3人が医師による診断を受けている。火の手はすでに消し止められている。火事の理由は電気設備の不具合とみられている。ホステルの窓には格子が設置されており、宿泊客らは脱出が困難だった模様。関連ニュース
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モスクワ南東部のホステルで火災、8人死亡
2022年7月29日, 08:29 (更新: 2022年7月29日, 09:14)
モスクワ南東部のホステルで火災が発生した。火災は150平方メートルを飲み込み、これにより8人が死亡したほか、3人が負傷した。ロシア非常事態省が発表した。
火災はモスクワ南東部のアルマ・アチンスカヤ通り、7番地の建物で発生した。建物は16階建で、火災は1階で発生した。この火災で8人が死亡し、3人が医師による診断を受けている。火の手はすでに消し止められている。
火事の理由は電気設備の不具合とみられている。ホステルの窓には格子が設置されており、宿泊客らは脱出が困難だった模様。