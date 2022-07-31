https://jp.sputniknews.com/20220731/1031-12260870.html

フィリピン北部の地震で死者10人に拡大、31万人以上に影響

フィリピン北部の地震で死者10人に拡大、31万人以上に影響

フィリピン北部・ルソン島で27日に発生したグニチュード7.2の地震で、これまでに少なくとも10人が死亡し、31万4000人以上に影響が出た。フィリピン政府が発表した。 2022年7月31日, Sputnik 日本

2022-07-31T12:24+0900

2022-07-31T12:24+0900

2022-07-31T12:24+0900

フィリピン

災害・事故・事件

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/07/1b/12204314_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_b242dc34ddd6664e1172e785db03b1bf.jpg

地震は日本時間の9時43分に発生。これにより、各地で落石や土砂崩れ、建物の倒壊などの被害に見舞われた。また、揺れは首都マニラでも観測され、建物から屋外へ避難する大勢の市民の姿が見られた。フィリピン当局によると、この地震で10人の死亡と375人の負傷が確認されたほか、31万4161人の生活に影響が出た。

フィリピン

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

フィリピン, 災害・事故・事件