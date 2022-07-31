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フィリピン北部の地震で死者10人に拡大、31万人以上に影響
フィリピン北部の地震で死者10人に拡大、31万人以上に影響
フィリピン北部・ルソン島で27日に発生したグニチュード7.2の地震で、これまでに少なくとも10人が死亡し、31万4000人以上に影響が出た。フィリピン政府が発表した。 2022年7月31日, Sputnik 日本
2022-07-31T12:24+0900
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災害・事故・事件
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地震は日本時間の9時43分に発生。これにより、各地で落石や土砂崩れ、建物の倒壊などの被害に見舞われた。また、揺れは首都マニラでも観測され、建物から屋外へ避難する大勢の市民の姿が見られた。フィリピン当局によると、この地震で10人の死亡と375人の負傷が確認されたほか、31万4161人の生活に影響が出た。
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フィリピン北部の地震で死者10人に拡大、31万人以上に影響
フィリピン北部・ルソン島で27日に発生したグニチュード7.2の地震で、これまでに少なくとも10人が死亡し、31万4000人以上に影響が出た。フィリピン政府が発表した。
地震
は日本時間の9時43分に発生。これにより、各地で落石や土砂崩れ、建物の倒壊などの被害に見舞われた。また、揺れは首都マニラでも観測され、建物から屋外へ避難する大勢の市民の姿が見られた。
フィリピン当局によると、この地震で10人の死亡と375人の負傷が確認されたほか、31万4161人の生活に影響が出た。