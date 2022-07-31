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ミャンマー、抗議デモ現場で20代の日本人男性が拘束
ミャンマー、抗議デモ現場で20代の日本人男性が拘束
ミャンマーの最大都市ヤンゴンで30日、軍に対する抗議デモの現場で、日本人男性が治安当局に拘束された。NHKが報じた。 2022年7月31日, Sputnik 日本
2022-07-31T08:34+0900
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現地の日本大使館は日本人男性が警察署で取り調べを受けていることを確認しており、解放に向けた働きかけを行う予定。ミャンマーの地元メディアによると、ヤンゴンでは30日、軍に対する抗議デモの現場で、日本人男性1人を含む3人が治安当局に拘束されたという。男性は「クボタ・トオル」という名前で、20代だという。関連ニュース
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ミャンマー、抗議デモ現場で20代の日本人男性が拘束
2022年7月31日, 08:34 (更新: 2022年7月31日, 08:37)
ミャンマーの最大都市ヤンゴンで30日、軍に対する抗議デモの現場で、日本人男性が治安当局に拘束された。NHKが報じた。
現地の日本大使館は日本人男性が警察署で取り調べを受けていることを確認しており、解放に向けた働きかけを行う予定。
ミャンマーの地元メディアによると、ヤンゴンでは30日、軍に対する抗議デモの現場で、日本人男性1人を含む3人が治安当局に拘束されたという。男性は「クボタ・トオル」という名前で、20代だという。