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ウクライナ産穀物を積んだ最初の船、オデッサ港を出港
ウクライナ産穀物を積んだ最初の船、オデッサ港を出港
ウクライナ産穀物を積んだ最初の船が1日、オデッサ港を出港した。トルコのメディアが報じた。 2022年8月1日, Sputnik 日本
2022-08-01T14:57+0900
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トルコ国防省は先に、共同調整センターを引用し、ウクライナ産穀物を積んだ最初の船は、現地時間8月1日08時30分（日本時間14時30分)にオデッサ港を出港すると発表していた。出港したのはシエラレオネ船籍の乾貨物船Razioniで、レバノンへ向かった。
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ウクライナ産穀物を積んだ最初の船、オデッサ港を出港

2022年8月1日, 14:57 (更新: 2022年8月1日, 15:22)
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穀物 - Sputnik 日本, 1920, 01.08.2022
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ウクライナ産穀物を積んだ最初の船が1日、オデッサ港を出港した。トルコのメディアが報じた。
トルコ国防省は先に、共同調整センターを引用し、ウクライナ産穀物を積んだ最初の船は、現地時間8月1日08時30分（日本時間14時30分)にオデッサ港を出港すると発表していた。
出港したのはシエラレオネ船籍の乾貨物船Razioniで、レバノンへ向かった。
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