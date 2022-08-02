日本
https://jp.sputniknews.com/20220802/12284867.html
羽田発那覇行きのJAL機、離陸後に引き返す　エンジントラブルにより
羽田発那覇行きのJAL機、離陸後に引き返す　エンジントラブルにより
2日午前9時ごろ、日本航空（JAL）ボーイング777型機が、左側エンジンの不具合により東京・羽田空港に緊急着陸した。共同通信が報じた。 2022年8月2日, Sputnik 日本
2022-08-02T11:46+0900
2022-08-02T11:46+0900
国内
飛行機
災害・事故・事件
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/703/99/7039903_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6ef5ec734b17beeb98a2119535d37f24.jpg
共同通信によると、羽田発那覇行き日航903便ボーイング777型機は2日午前9時ごろ、羽田空港に緊急着陸した。左側エンジンのトラブルが原因で、離陸後に引き返したという。乗客乗員約300人に怪我はなかった。
国内
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/703/99/7039903_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bdcffdd0d7c4662489d247a739e332f4.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
国内, 飛行機, 災害・事故・事件

羽田発那覇行きのJAL機、離陸後に引き返す　エンジントラブルにより

2022年8月2日, 11:46
© Sputnik / Marina Lisceva / フォトバンクに移行日本航空ボーイング777型機
日本航空ボーイング777型機 - Sputnik 日本, 1920, 02.08.2022
© Sputnik / Marina Lisceva
/
フォトバンクに移行
2日午前9時ごろ、日本航空（JAL）ボーイング777型機が、左側エンジンの不具合により東京・羽田空港に緊急着陸した。共同通信が報じた。
共同通信によると、羽田発那覇行き日航903便ボーイング777型機は2日午前9時ごろ、羽田空港に緊急着陸した。左側エンジンのトラブルが原因で、離陸後に引き返したという。
乗客乗員約300人に怪我はなかった。
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала