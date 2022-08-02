https://jp.sputniknews.com/20220802/12284867.html
羽田発那覇行きのJAL機、離陸後に引き返す エンジントラブルにより
羽田発那覇行きのJAL機、離陸後に引き返す エンジントラブルにより
2日午前9時ごろ、日本航空（JAL）ボーイング777型機が、左側エンジンの不具合により東京・羽田空港に緊急着陸した。共同通信が報じた。 2022年8月2日, Sputnik 日本
2022-08-02T11:46+0900
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共同通信によると、羽田発那覇行き日航903便ボーイング777型機は2日午前9時ごろ、羽田空港に緊急着陸した。左側エンジンのトラブルが原因で、離陸後に引き返したという。乗客乗員約300人に怪我はなかった。
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羽田発那覇行きのJAL機、離陸後に引き返す エンジントラブルにより
2日午前9時ごろ、日本航空（JAL）ボーイング777型機が、左側エンジンの不具合により東京・羽田空港に緊急着陸した。共同通信が報じた。
共同通信によると、羽田発那覇行き日航903便ボーイング777型機は2日午前9時ごろ、羽田空港に緊急着陸した。左側エンジンのトラブルが原因で、離陸後に引き返したという。