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羽田発那覇行きのJAL機、離陸後に引き返す エンジントラブルにより

羽田発那覇行きのJAL機、離陸後に引き返す エンジントラブルにより

2日午前9時ごろ、日本航空（JAL）ボーイング777型機が、左側エンジンの不具合により東京・羽田空港に緊急着陸した。共同通信が報じた。 2022年8月2日, Sputnik 日本

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共同通信によると、羽田発那覇行き日航903便ボーイング777型機は2日午前9時ごろ、羽田空港に緊急着陸した。左側エンジンのトラブルが原因で、離陸後に引き返したという。乗客乗員約300人に怪我はなかった。

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