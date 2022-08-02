日本
ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220802/12288255.html
ロシアへ避難したウクライナ市民
ロシアへ避難したウクライナ市民
ロシア軍による軍事作戦が開始されて以来、ウクライナから近隣諸国など第三国へ避難した人の数は500万人を突破した。ロシア国防省によれば、ロシアへ入国したウクライナ、ドネツク及びルガンスク両人民共和国からの避難者の数は約297万人。そのうち、48万人が子どもだという。 2022年8月2日, Sputnik 日本
2022-08-02T18:31+0900
2022-08-02T18:31+0900
2022-08-02T18:31+0900
インフォグラフィック
ウクライナ
ロシア
ドンバス
ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/08/02/12287149_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5b1d10f53ddd187819cafe3011a14bd1.jpg
ロシアへ滞在する避難者の状況や避難者への支援活動の内容を、スプートニクのインフォグラフィックでお伝えする。関連ニュース
ウクライナ
ドンバス
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/08/02/12287149_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_fcfa69f8a999bae3bf2ff258e6a7cb79.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
インフォグラフィック, ウクライナ, ロシア, ドンバス, инфографика
ロシアへ避難したウクライナ市民
2022年8月2日, 18:31
ロシア軍による軍事作戦が開始されて以来、ウクライナから近隣諸国など第三国へ避難した人の数は500万人を突破した。ロシア国防省によれば、ロシアへ入国したウクライナ、ドネツク及びルガンスク両人民共和国からの避難者の数は約297万人。そのうち、48万人が子どもだという。
ロシアへ滞在する避難者の状況や避難者への支援活動の内容を、スプートニクのインフォグラフィックでお伝えする。
関連ニュース
難民の入国手続きを簡素化する日本、あらゆる者が対象なのか
スプートニクの記者が見たドンバスの現状：ロシア国籍取得センターに行列、住民投票の準備
「スプートニク」の記者が特別軍事作戦の実施場所を視察 ドンバスでは生活が良くなり始めている
ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
インフォグラフィック
ウクライナ
ロシア
ドンバス
日本
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
Twitter
YouTube
Line
プロジェクトについて
コンテンツの使用規則
ご意見、ご感想など
コメント・ガイド
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
チャットへのアクセスは
ルール違反でブロックされる ：を通じて貴方は再び参加することができます
∞
. 貴方がブロックに同意しない場合、
返信用フォーム
をご利用ください
討議は終了しました。投書公開後24時間はディスカッションに参加できます
コメント投稿には、
ログイン
または
新規登録
が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала