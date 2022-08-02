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ロシアへ避難したウクライナ市民

ロシアへ避難したウクライナ市民

ロシア軍による軍事作戦が開始されて以来、ウクライナから近隣諸国など第三国へ避難した人の数は500万人を突破した。ロシア国防省によれば、ロシアへ入国したウクライナ、ドネツク及びルガンスク両人民共和国からの避難者の数は約297万人。そのうち、48万人が子どもだという。 2022年8月2日, Sputnik 日本

2022-08-02T18:31+0900

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ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦

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ロシアへ滞在する避難者の状況や避難者への支援活動の内容を、スプートニクのインフォグラフィックでお伝えする。関連ニュース

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