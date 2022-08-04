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アイスランド・ファグラダルスフィヤル火山が再び噴火　8か月ぶり
アイスランド・ファグラダルスフィヤル火山が再び噴火　8か月ぶり
アイスランド首都レイキャビク近郊にあるファグラダルスフィヤル山が3日、噴火した。ファグラダルスフィヤル山では昨年3月から約半年にわたって噴火が続き、噴火現場には大勢の見物客が訪れていた。 2022年8月4日, Sputnik 日本
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アイスランド気象局（IMO）によると、噴火はレイキャビクから約40キロの地点で発生。推定される亀裂の長さは約300メートルで、前回噴火が発生した現場の近くだという。ファグラダルスフィヤル山は少なくとも6000年の間火山活動が確認されていなったが、2021年3月19日、再び活動を始めた。
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アイスランド・ファグラダルスフィヤル火山が再び噴火　8か月ぶり

2022年8月4日, 20:20
アイスランド首都レイキャビク近郊にあるファグラダルスフィヤル山が3日、噴火した。ファグラダルスフィヤル山では昨年3月から約半年にわたって噴火が続き、噴火現場には大勢の見物客が訪れていた。
アイスランド気象局（IMO）によると、噴火はレイキャビクから約40キロの地点で発生。推定される亀裂の長さは約300メートルで、前回噴火が発生した現場の近くだという。
ファグラダルスフィヤル山は少なくとも6000年の間火山活動が確認されていなったが、2021年3月19日、再び活動を始めた
© AP Photo / Marco Di Marco

噴火したファグラダルスフィヤル山（アイスランド・レイキャビク近郊、3日）

噴火したファグラダルスフィヤル山（アイスランド・レイキャビク近郊、3日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Marco Di Marco

噴火したファグラダルスフィヤル山（アイスランド・レイキャビク近郊、3日）

© AFP 2022 / Jeremie Richard

噴火したファグラダルスフィヤル山から流れる溶岩を見る人々（アイスランド・グリンダヴィーク、3日）

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© AFP 2022 / Jeremie Richard

噴火したファグラダルスフィヤル山から流れる溶岩を見る人々（アイスランド・グリンダヴィーク、3日）

© AP Photo / Marco Di Marco

ファグラダルスフィヤル山から流れる溶岩（アイスランド・レイキャビク近郊、3日）

ファグラダルスフィヤル山から流れる溶岩（アイスランド・レイキャビク近郊、3日） - Sputnik 日本
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ファグラダルスフィヤル山から流れる溶岩（アイスランド・レイキャビク近郊、3日）

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防護服を着て溶岩の近くに立つ人（アイスランド・レイキャビク近郊、3日）

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防護服を着て溶岩の近くに立つ人（アイスランド・レイキャビク近郊、3日）

© AP Photo / Ernir Snaer

噴火したファグラダルスフィヤル山（アイスランド・レイキャビク近郊、3日）

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噴火したファグラダルスフィヤル山（アイスランド・レイキャビク近郊、3日）

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噴火したファグラダルスフィヤル山から流れる溶岩を見る人々（アイスランド・レイキャビク近郊、3日）

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噴火したファグラダルスフィヤル山から流れる溶岩を見る人々（アイスランド・レイキャビク近郊、3日）

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ファグラダルスフィヤル山から流れる溶岩（アイスランド・レイキャビク近郊、3日）

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ファグラダルスフィヤル山から流れる溶岩（アイスランド・レイキャビク近郊、3日）

© AP Photo / Brynjar Gunnarsson

噴火したファグラダルスフィヤル山（アイスランド・レイキャビク近郊、3日）

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噴火したファグラダルスフィヤル山（アイスランド・レイキャビク近郊、3日）

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