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北海道宗谷地方で震度4 津波の心配なし
北海道宗谷地方で震度4 津波の心配なし
4日午前1時41分ごろ、北海道北部の宗谷地方を震源とする、最大深度4を観測する地震があった。 2022年8月4日, Sputnik 日本
2022-08-04T02:04+0900
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気象庁によると、震源の深さは10キロ。地震の規模を示すマグニチュードは3.7だった。北海道幌延町で震度4を観測したほか、天塩町で震度3、豊富町で震度2などとなっている。この地震による津波の心配はないという。
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北海道宗谷地方で震度4 津波の心配なし
2022年8月4日, 02:04
(更新:
2022年8月4日, 02:17
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4日午前1時41分ごろ、北海道北部の宗谷地方を震源とする、最大深度4を観測する地震があった。
気象庁
によると、震源の深さは10キロ。地震の規模を示すマグニチュードは3.7だった。
北海道幌延町で震度4を観測したほか、天塩町で震度3、豊富町で震度2などとなっている。
この地震による津波の心配はないという。
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