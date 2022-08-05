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米ホワイトハウス、駐米中国大使を呼び出し
米ホワイトハウス、駐米中国大使を呼び出し
米ホワイトハウスは、台湾周辺での中国の「挑発行為」を受け、中国の秦剛駐米大使を呼び出し抗議した。ワシントン・ポストが、ホワイトハウスのカービー報道官の声明を引用して報じた。 2022年8月5日, Sputnik 日本
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米ホワイトハウス、駐米中国大使を呼び出し
2022年8月5日, 18:36 (更新: 2022年8月5日, 18:46)
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米ホワイトハウスは、台湾周辺での中国の「挑発行為」を受け、中国の秦剛駐米大使を呼び出し抗議した。ワシントン・ポストが、ホワイトハウスのカービー報道官の声明を引用して報じた。
「無責任かつ台湾海峡の平和と安定を維持するという我われの長年の目標に反する中国の軍事行動を非難する」