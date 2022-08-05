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日本政府 シベリア抑留死亡者9名を新たに特定

日本政府 シベリア抑留死亡者9名を新たに特定

第2次世界大戦後に旧ソ連に抑留され、死亡した日本人9名が新たに特定された。厚生労働省が7日、9名の氏名を出身地とともにホームページで発表した。 2022年8月5日, Sputnik 日本

2022-08-05T22:54+0900

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発表によると、今回特定されたのは山形県、大阪府、京都府など2府5県出身の9名。これにより、特定された抑留死亡者の数はシベリア・モンゴル地域で4万768人、その他地域で1038人となった。関連ニュース

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