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スウェーデンとフィンランドのNATO加盟を承認した国は23か国＝NATO事務総長
スウェーデンとフィンランドのNATO加盟を承認した国は23か国＝NATO事務総長
北大西洋条約機構(NATO)のストルテンベルグ事務総長はノルウェーで演説し、今日までにNATO加盟国30か国のうち23か国の議会がスウェーデンとフィンランドのNATO加盟文書を批准したことを明らかにした。 2022年8月5日, Sputnik 日本
2022-08-05T04:27+0900
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ストルテンベルグ氏は「今のところ、これはNATO近代史上最速の加盟手続きだ」と述べた。関連ニュース
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スウェーデンとフィンランドのNATO加盟を承認した国は23か国＝NATO事務総長
北大西洋条約機構(NATO)のストルテンベルグ事務総長はノルウェーで演説し、今日までにNATO加盟国30か国のうち23か国の議会がスウェーデンとフィンランドのNATO加盟文書を批准したことを明らかにした。
「数時間前に米上院が加盟議定書を批准した。したがって、フィンランドとスウェー デンのNATO加盟を批准した加盟国は23か国に達した」
ストルテンベルグ氏は「今のところ、これはNATO近代史上最速の加盟手続きだ」と述べた。