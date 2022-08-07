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バイデン大統領、新型コロナのPCRテストで陰性結果を確認
バイデン大統領、新型コロナのPCRテストで陰性結果を確認
ジョー・バイデン大統領は6日、新型コロナウイルスのPCRテストを受け、陰性結果を確認した。バイデン大統領は1週間前、再感染が確認されていた。主治医のケビン・オコナー氏が発表した。 2022年8月7日, Sputnik 日本
2022-08-07T07:48+0900
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2022-08-07T07:49+0900
新型コロナウイルス
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オコナ―氏はプレスリリースで、大統領の陰性結果を確認したことを明らかにした。バイデン大統領は2度目のテストで再び陰性結果が確認されるまで厳しい隔離下に置かれる。オコナ―氏によると、バイデン大統領の体調は依然として「大変良い」という。関連ニュース
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バイデン大統領、新型コロナのPCRテストで陰性結果を確認
2022年8月7日, 07:48 (更新: 2022年8月7日, 07:49)
ジョー・バイデン大統領は6日、新型コロナウイルスのPCRテストを受け、陰性結果を確認した。バイデン大統領は1週間前、再感染が確認されていた。主治医のケビン・オコナー氏が発表した。
オコナ―氏はプレスリリースで、大統領の陰性結果を確認したことを明らかにした。
バイデン大統領は2度目のテストで再び陰性結果が確認されるまで厳しい隔離下に置かれる。オコナ―氏によると、バイデン大統領の体調は依然として「大変良い」という。