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クリル諸島沖でM6.0の地震
クリル諸島沖でM6.0の地震
日本時間7日22時40分ごろ、クリル諸島付近の太平洋でマグニチュード6.0の地震が発生した。ロシア科学アカデミー統一地球物理学庁サハリン支部が発表した。 2022年8月8日, Sputnik 日本
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震源地はシコタン島（日本側名称：色丹島）マノクリリスコエ村の東117キロの地点。震源の深さは25キロ。犠牲者、建物の倒壊に関する情報は入っていない。関連ニュース
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クリル諸島沖でM6.0の地震
2022年8月8日, 07:51
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日本時間7日22時40分ごろ、クリル諸島付近の太平洋でマグニチュード6.0の地震が発生した。ロシア科学アカデミー統一地球物理学庁サハリン支部が発表した。
震源地はシコタン島（日本側名称：色丹島）マノクリリスコエ村の東117キロの地点。震源の深さは25キロ。
犠牲者、建物の倒壊に関する情報は入っていない。
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