韓国・ソウルで記録的豪雨、7人死亡
2022年8月9日, 09:23 (更新: 2022年8月9日, 09:25)
© AP Photo / Shizuo Kambayashi日本、雨（アーカイブ写真）
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
韓国中部では過去80年で記録的な大雨により7人が死亡したほか、9人が負傷した。また6人の行方が分かっていない。韓国政府の発表を引用して聯合ニュースが報じた。
ソウルでは過去80年間で記録的な雨が発生し、7人が死亡したほか、6人が行方不明となっている。またこの雨により9人が負傷した。
Heavy #Rain and #FlashFlood hits #Seul and #Incheon South Korea.#SouthKorea— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) August 8, 2022
#인천셀 pic.twitter.com/iwY9yyU3aC
この記録的豪雨により道路は冠水し、一部地域では停電も発生している。
¡LLUVIA HISTÓRICA EN COREA DEL SUR! 😱— 24 México (@24_morelos) August 8, 2022
La zona metropolitana de #Seúl, al noreste de Corea del Sur, registró #lluvias torrenciales, lo que causó inundaciones históricas. pic.twitter.com/bkgH2N745a
都心の一部では地下鉄の運行も停止され、海抜の低い地域で市民は避難している。
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