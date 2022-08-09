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9月の国連総会にロシアを代表してラブロフ外相が出席へ
9月の国連総会にロシアを代表してラブロフ外相が出席へ
8月8日、プーチン大統領は、9月の国連総会に出席するロシア代表団の団長を、セルゲイ・ラブロフ外相が務めるよう指示した。 2022年8月9日, Sputnik 日本
2022-08-09T02:21+0900
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プーチン大統領の指示を記した書面には「第77階国連総会に出席するロシア代表団の次のメンバーを確認する。ラブロフ外務大臣をロシアの安全保障常任理事(代表団の団長)とする」を記された。関連ニュース
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9月の国連総会にロシアを代表してラブロフ外相が出席へ

2022年8月9日, 02:21
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ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相 - Sputnik 日本, 1920, 09.08.2022
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8月8日、プーチン大統領は、9月の国連総会に出席するロシア代表団の団長を、セルゲイ・ラブロフ外相が務めるよう指示した。
プーチン大統領の指示を記した書面には「第77階国連総会に出席するロシア代表団の次のメンバーを確認する。ラブロフ外務大臣をロシアの安全保障常任理事(代表団の団長)とする」をされた。
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