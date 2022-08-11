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ロシア、福島第一原発処理水の海洋放出計画に懸念を表明
ロシア、福島第一原発処理水の海洋放出計画に懸念を表明
核兵器不拡散条約(NPT)検討会議における演説で、ロシア代表団のミハイル・コンドラテンコフ氏は、日本の福島第一原子力発電所の処理水を海へ放出する計画について懸念を表明した。 2022年8月11日, Sputnik 日本
2022-08-11T06:20+0900
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コンドラテンコフ氏は、処理水の海洋放出の監視を関係国に許可するよう日本政府に要請した。5月、福島第一原発の処理水を海へ放出する計画が承認された。関連ニュース
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ロシア、福島第一原発処理水の海洋放出計画に懸念を表明
核兵器不拡散条約(NPT)検討会議における演説で、ロシア代表団のミハイル・コンドラテンコフ氏は、日本の福島第一原子力発電所の処理水を海へ放出する計画について懸念を表明した。
「福島第一原子力発電所から(処理)水を海洋に放出する日本の計画について懸念を 表明する。この計画を受け、最大限の透明性を確保するよう日本に求める」
コンドラテンコフ氏は、処理水の海洋放出の監視を関係国に許可するよう日本政府に要請した。
5月、福島第一原発の処理水を海へ放出する計画が承認
された。