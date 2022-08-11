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新型コロナウイルス
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金正恩氏、北朝鮮の新型コロナウイルスに対する厳粛な勝利を宣言
金正恩氏、北朝鮮の新型コロナウイルスに対する厳粛な勝利を宣言
朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）の金正恩総書記は、北朝鮮での新型コロナウイルスに対する勝利を「厳粛に宣言した」。北朝鮮の朝鮮中央通信が伝えた。 2022年8月11日, Sputnik 日本
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北朝鮮メディアは「金正恩総書記は新型コロナウイルスを撲滅するための防疫対策で勝利を厳粛に宣言した」と報じている。2022 年 5 月、金総書記は北朝鮮が新型コロナウイルスのために「突然」緊急事態に陥ったと発表した。北朝鮮は、金総書記の指示により「最大非常防疫体系」の中で、ウイルスの拡散を阻止し、できるだけ早く「感染源を根絶する」ため、全ての市・郡での都市封鎖を導入していた。6月、北朝鮮では新型コロナウイルスの大規模な感染拡大が発生していた。関連ニュース
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北朝鮮, 金正恩, 新型コロナウイルス

金正恩氏、北朝鮮の新型コロナウイルスに対する厳粛な勝利を宣言

2022年8月11日, 09:13
© AFP 2022 / Str / KCNA VIA KNS金正恩氏、北朝鮮の新型コロナウイルスに対する厳粛な勝利を宣言
金正恩氏、北朝鮮の新型コロナウイルスに対する厳粛な勝利を宣言 - Sputnik 日本, 1920, 11.08.2022
© AFP 2022 / Str / KCNA VIA KNS
朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）の金正恩総書記は、北朝鮮での新型コロナウイルスに対する勝利を「厳粛に宣言した」。北朝鮮の朝鮮中央通信が伝えた。
北朝鮮メディアは「金正恩総書記は新型コロナウイルスを撲滅するための防疫対策で勝利を厳粛に宣言した」と報じている。
2022 年 5 月、金総書記は北朝鮮が新型コロナウイルスのために「突然」緊急事態に陥ったと発表した。北朝鮮は、金総書記の指示により「最大非常防疫体系」の中で、ウイルスの拡散を阻止し、できるだけ早く「感染源を根絶する」ため、全ての市・郡での都市封鎖を導入していた。
北朝鮮 - Sputnik 日本, 1920, 18.05.2022
新型コロナウイルス
北朝鮮はワクチン接種で対策講じず、急速な感染拡大のリスク大＝国連
5月18日, 09:52
6月、北朝鮮では新型コロナウイルスの大規模な感染拡大が発生していた。
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