https://jp.sputniknews.com/20220811/2000-12422230.html

北九州の旦過市場で大規模火災 約2000平方メートルが焼損

北九州の旦過市場で大規模火災 約2000平方メートルが焼損

10日午後9時前、北九州市小倉北区の旦過市場で火事が発生した。日本のメディアが消防からの情報をもとに伝えた。 2022年8月11日, Sputnik 日本

2022-08-11T07:42+0900

2022-08-11T07:42+0900

2022-08-11T07:42+0900

災害・ 謎・発見・スキャンダル

災害・事故・事件

国内

火事

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/648/50/6485059_0:298:3072:2026_1920x0_80_0_0_c273b843b45b70ea36b4885578bd6f6b.jpg

消防によると、10日夜8時50分ごろ、北九州市小倉北区の旦過市場の近くの店舗から「天ぷら油から火が出た」と通報があった。報道によると、北九州市小倉北区の旦過市場で約2000平方メートルが焼けた。11日午前6時時点でも消火活動が続いているという。今のところ、けが人の情報は入っていない。警察によると、周辺の住民が近くにある市民センターに避難した。北九州市の旦過市場では今年4月にも42の店舗が焼損する大規模な火事が発生し、1900平方メートルが焼けた。関連ニュース

国内

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

災害・ 謎・発見・スキャンダル, 災害・事故・事件, 国内, 火事