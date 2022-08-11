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IAEA事務局長、ザポリージャ原発に関する国連安保理会合に出席へ
IAEA事務局長、ザポリージャ原発に関する国連安保理会合に出席へ
在ウィーン国際機関ロシア代表部のウリヤノフ常駐代表によると、国際原子力機関(IAEA)のグロッシ事務局長は休暇を中断してザポリージャ原子力発電所に関する国連安全保障理事会の会合に出席する予定。ウクライナ軍がザポリージャ原発を攻撃したのを受け、ロシアは国連安保理会合の開催を要請した。 2022年8月11日, Sputnik 日本
2022-08-11T00:33+0900
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ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
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ロシア国防省によると、ウクライナ軍は7日、ザポリージャ原発を再び砲撃した。ウクライナ軍がザポリージャ原発を攻撃したのを受け、ロシアは11日に国連安保理の会合を開くよう要請した。関連ニュース
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IAEA事務局長、ザポリージャ原発に関する国連安保理会合に出席へ
在ウィーン国際機関ロシア代表部のウリヤノフ常駐代表によると、国際原子力機関(IAEA)のグロッシ事務局長は休暇を中断してザポリージャ原子力発電所に関する国連安全保障理事会の会合に出席する予定。ウクライナ軍がザポリージャ原発を攻撃したのを受け、ロシアは国連安保理会合の開催を要請した。
「代表部と連絡を取り、グロッシ氏がこの会合、つまり明日の国連安保理会合の重要性を理解し、休暇の中断を決定したことを確認した。(グロッシ氏は)明日、国連安保理で報告を行うようだ」
ロシア国防省によると、ウクライナ軍は7日、ザポリージャ原発を再び砲撃
した。
ウクライナ軍がザポリージャ原発を攻撃したのを受け、ロシアは11日に国連安保理の会合を開くよう要請
した。