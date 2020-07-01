エチオピア首都で連続爆破事件　反政府歌手の殺害を受けて

報道によれば、この連続爆破事件により8人が死亡したほか、80人近くが負傷した。
#BREAKING: #Ethiopia shuts down Internet services after protests linked to the killing of the prominent artist Hacalu Hundeesa erupted in parts of the capital #AddisAbaba. pic.twitter.com/RQZC0J11SO— Somalia Latest News (@NaziifAbdullahi) June 30, 2020
エチオピアでは29日夜、国内で絶大な人気を誇る民族音楽グループのボーカル、ハチャル・フンデッサさんが銃で撃たれて死亡した。フンデッサさんは民主派の歌手として知られており、政治に関する楽曲をいくつも発表している。故人は2018年に巻き起こった反政府活動の際にはエチオピア最大のオロモ族を代弁するアーティストとして注目された。
Praying for the family of Haacaaluu Hundeessaa 😞😞 the legendary singer died earlier today in Ethiopia. R.I.P to a good soul 🙏🏽 pic.twitter.com/YKgf6mDuUv— SelamCentral (@SelamCen) June 29, 2020
この殺害事件を受けて抗議活動は行われた。報道によると、爆弾を仕掛けた人物を含め、8人があわせて死亡したという。
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