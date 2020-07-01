エチオピア首都で連続爆破事件　反政府歌手の殺害を受けて

エチオピアの首都アディスアベバで30日、3件の爆破事件が立て続けに起きて、多数の死傷者が発生した。爆破事件は反政府活動で大きな役割を担う有名歌手の殺害を受けて行われた抗議活動の最中に起こった。エチオピア警察の発表を引用してロイター通信が報じた。