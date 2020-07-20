ナイジェリア北部で武装組織が政府軍を襲撃　兵士18人死亡【写真】

18日夕方、「サヘルの繁栄」作戦にあたっていたナイジェリア軍が待ち伏せしていた武装組織の襲撃を受けた。
Bandits Kill 18 Soldiers In Katsina | Sahara Reporters— Sahara Reporters (@SaharaReporters) July 19, 2020
The soldiers were attacked while on advance to notorious bandit leader’s camp known as Dangote at Shimfida. @HQNigerianArmy
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部隊がカツィナ州ジビヤ市内を移動していたところ、近郊の高台から武装組織が発砲を開始した。この襲撃により、少佐、大尉、中尉に加え、15人の兵士が死亡した。また、部隊に所属している兵士の大半が負傷し、病院で処置を受けているという。
© Flickr / Arsenie Coseac
一方、ナイジェリア軍は死者数を3人と発表しており、この戦闘でテロ組織の戦闘員17人をせん滅したとしている。
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