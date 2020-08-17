ソマリアの高級ホテルを武装組織が襲撃　政府要人含め10人以上死亡【写真・動画】

爆発が発生したのは現地で人気のリゾート地リドにある「エリート・ホテル」（Elite hotel）。戦闘員らは爆弾を仕掛けた自動車を爆発させ、ホテルに奇襲を仕掛けた。今回のテロ攻撃では国際テロ組織アルカイダと関係が深いイスラム主義武装組織のアル・シャバブが犯行声明を発表している。
At least one person has been killed in Mogadishu, Somalia, in an attack after a car bomb went off at the gate of the beachfront Elite Hotel. A government spokesman said, "There is gunfire ongoing inside."https://t.co/2PiMaPZ9ml— CNN Breaking News (@cnnbrk) August 16, 2020
戦闘員らはホテルの上層階に立てこもり、駆けつけた政府軍と銃撃戦を繰り広げた。
A man praying and crying for help who is stranded inside the Elete hotel which is under the Al-shabaab attack. #Mogadishu #Somalia. May the almighty safe them all of them. pic.twitter.com/5X4VZ1iVWJ— Hassan Abdullahi Aalim (@Hamaalin) August 16, 2020
犠牲者の多くは政府の要人と見られている。このテロ攻撃で情報省の幹部が射殺されたほか、社会労働省の大臣、現地の人気女性歌手、そのほか多くの有名人らが負傷して病院に搬送された。
その後、ホテルでは駆けつけた政府軍との戦闘に発展した。情報省が投稿したツイッターの内容によれば、政府軍は4時間に及ぶ銃撃戦の末に戦闘員らをいずれもせん滅した。
アル・シャバブはソマリアで最大のイスラム主義武装組織で、ソマリア暫定連邦政府とそれを支援するエチオピア、米国、アフリカ連合などと対立している。米国は2008年にアル・シャバブをテロ組織に認定している。
関連ニュース
全てのコメント
新しいコメントを読む (0)