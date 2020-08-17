登録
09:12 2020年08月17日
    検索
    COVID-19
    感染者:
     
    回復者:
     
    死亡者:
     
    JHU CSSE

    ソマリアの高級ホテルを武装組織が襲撃　政府要人含め10人以上死亡【写真・動画】

    © AP Photo / Mohamed Sheikh Nor
    アフリカ
    短縮 ＵＲＬ
    0 01
    でフォローする
    https://cdn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e4/08/11/7701332_0:0:3600:2026_1200x675_80_0_0_57f0da52d0081ee0b9657459da21d29a.jpg
    Sputnik 日本
    https://jp.sputniknews.com/africa/202008177701268/

    東アフリカのソマリア首都モガディシュにあるホテルで爆発が発生し、武装組織の戦闘員らがホテルの施設内に侵入して発砲を行った。このテロ攻撃により、10人以上が死亡したほか、40人以上くが負傷した。戦闘員らはいずれも駆けつけた政府軍との銃撃戦でせん滅された。現地紙のソマリア・ガーディアン紙が報じた。

    爆発が発生したのは現地で人気のリゾート地リドにある「エリート・ホテル」（Elite hotel）。戦闘員らは爆弾を仕掛けた自動車を爆発させ、ホテルに奇襲を仕掛けた。今回のテロ攻撃では国際テロ組織アルカイダと関係が深いイスラム主義武装組織のアル・シャバブが犯行声明を発表している。

    ​戦闘員らはホテルの上層階に立てこもり、駆けつけた政府軍と銃撃戦を繰り広げた。

    犠牲者の多くは政府の要人と見られている。このテロ攻撃で情報省の幹部が射殺されたほか、社会労働省の大臣、現地の人気女性歌手、そのほか多くの有名人らが負傷して病院に搬送された。

    ​その後、ホテルでは駆けつけた政府軍との戦闘に発展した。情報省が投稿したツイッターの内容によれば、政府軍は4時間に及ぶ銃撃戦の末に戦闘員らをいずれもせん滅した。

    アル・シャバブはソマリアで最大のイスラム主義武装組織で、ソマリア暫定連邦政府とそれを支援するエチオピア、米国、アフリカ連合などと対立している。米国は2008年にアル・シャバブをテロ組織に認定している。

    関連ニュース

    タグ
    イスラム教, アフリカ
    コメント・ガイドディスカッション
    スプートニク経由でコメントFacebook経由でコメント
    • コメント
    新着ニュース
    ニュース一覧
    ニュース一覧
    おすすめ
    マルチメディア
    ロシアのクラスノダール地方で観測されたペルセウス座流星群
    今週のベストショット　8月8日―8月14日
    今週のニュース　8月8日―8月14日
    今週のニュース　8月8日―8月14日
    医療用マスク：使用説明書
    医療用マスク：使用説明書
    登録
    ログイン秘密保持規約
    下記の「登録」ボタンをクリックすると、貴殿の個人情報の処理と、個人情報保護方針への貴殿の同意が確認されたことになります。
    パスワードの復元
    captcha
    ログイン秘密保持規約
    登録
    jp.sputniknews.comにプロフィールを持っていますか？
    はいいいえ
    登録
    avatar

    ようこそ

    jp.sputniknews.comにプロフィールを持っていません
    登録パスワードをお忘れですか？秘密保持規約
    登録
    avatar

    ようこそ

    ログイン
    jp.sputniknews.comにプロフィールを持っています
    プロフィールを削除
    jp.sputniknews.comからプロフィールを削除されますか？
    はいいいえ
    プロフィールが削除されました。プロフィールの再現は削除後３０日以内であれば、登録の際のこちらからの送信メールにあるアドレスから可能です。
    閉じる
    Votre message a été envoyé!
    コメント・ガイド
    ソーシャルネットワーク上のユーザーアカウントを通じてスプートニクのサイトでユーザー登録および認証を受けたという事実は、本規約に同意したことを意味する。

    ユーザーは自らの振舞が国内法および国際法に違反しないようにしなければならない。ユーザーは議論の他の参加者、また読者や、当該記事の題材となっている人物に対し尊敬をもって発言しなければならない。

    サイト運営者は記事の基本的内容に用いられている言語とは異なる言語でなされたコメントを削除できる。

    sputniknews.comの全言語バージョンで、ユーザーが行ったコメントの編集が行われる可能性がある。

    以下に該当するユーザーのコメントは削除される。

    • 記事のテーマにそぐわないもの
    • 憎悪を煽り立て、人種・民族・性・信教・社会的差別を助長し、少数者の権利を迫害するもの
    • 未成年の権利を侵害し、倫理的損害等、何らかの形態の損害を未成年に与えるもの
    • 過激主義、テロリズムを内容に含み、または、何らかの非合法活動を教唆するもの
    • 他のユーザー、個人ないし法人に対する中傷や脅迫を含み、その名誉や尊厳を傷つけ、または社会的評判を貶めるもの
    • スプートニクを中傷し、または貶める発言
    • プライバシーや通信の秘密を侵し、第三者の個人情報をその人の許可なく拡散させるもの
    • 動物への虐待・暴力シーンを描写し、またはそうしたページへのリンクを張ること
    • 自殺の方法に関する情報を含み、または自殺を教唆するもの
    • 商業的目的を持った発言、適切でない広告、違法な政治的宣伝または、そうした情報を含む別のサイトへのリンクを含むもの
    • 第三者の商品またはサービスを、しかるべき許可なしに宣伝するもの
    • 侮辱的ないし冒涜的表現およびその派生的表現、またはそれら表現を匂わせる字句の使用
    • スパムを含み、スパムの拡散やメッセージの大量配信サービスおよびインターネットビジネスのための素材を宣伝するもの
    • 麻薬・向精神薬の使用を宣伝し、その作成法や使用法に関する情報を含むもの
    • ウィルスなど有害ソフトウェアへのリンクを含むもの
    • そのコメントが、同一または類似の内容を持つ大量のコメントを投下する行動の一環をなす場合（フラッシュモブ）
    • 内容の稀薄な、または意味の把握が困難ないし不可能なメッセージを大量に投稿した場合（フラッド）
    • インターネット上のエチケットを乱し、攻撃的、侮辱的、冒涜的振舞を見せた場合（トローリング）
    • テキストの全体または大部分が大文字で又は空白無しで書かれるなど、言語に対する尊敬を欠く場合
    サイト運営者は、ユーザーがコメントの規則に違反した場合、または、ユーザーの振舞の中に違反の兆候が発見された場合に、事前の通告なしに、ユーザーのページへのアクセスをブロックし、又は、そのアカウントを削除する。

    ユーザーは、moderator.jp@sputniknews.comにメールを送り、自分のアカウントの復元、アクセス禁止の解除を申請することが出来る。

    手紙には次のことが示されていなければならない。

    • 件名は、「アカウントの復元／アクセス禁止解除」
    • ユーザーID
    • 上記規則への違反と認められ、アクセス禁止措置が取られる理由となった行動に対する説明
    モデレーターがアカウントの復元とアクセス禁止の解除が妥当であると判断した場合には、アカウントは復元され、アクセス禁止は解除される。

    再度の規則違反があり、再度のアクセス禁止が行われた場合には、アカウントは復元されず、アクセス禁止は全面的なものとなる。

    モデレーター・チームと連絡を取りたい場合は、電子メールアドレスmoderator.jp@sputniknews.comまで。
    ログイン
    登録パスワードをお忘れですか？秘密保持規約
    ＯＫ