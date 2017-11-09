トランプ氏、中国でツイッター使用禁止を迂回【写真】

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中国では、国家安全保障の下でツイッターやフェイスブック、インスタグラムなどのウェブサイトの閲覧が禁じられている。
一方、米当局者によると、トランプ氏はインターネットを自由に使用するため、高度な規制迂回技術を中国に持ち込んだとみられる。
トランプ氏は中国から、「メラニアと私は、習近平国家主席と彭麗媛夫人に対し、北京の紫禁城での忘れられない午後と夕べに感謝する。明日の朝、またご一緒できるのを楽しみにしている」と投稿した。
Looking forward to a full day of meetings with President Xi and our delegations tomorrow. THANK YOU for the beautiful welcome China! @FLOTUS Melania and I will never forget it! pic.twitter.com/sQoUWIGAiQ— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 ноября 2017 г.
別の投稿で、「習近平国家主席とわれわれ代表団との明日の会談を楽しみにしている。中国の皆さん、素晴らしい歓迎をありがとう！ メラニアと私は絶対に忘れない！」と書き込んだ。
On behalf of @FLOTUS Melania and I, THANK YOU for an unforgettable afternoon and evening at the Forbidden City in Beijing, President Xi and Madame Peng Liyuan. We are looking forward to rejoining you tomorrow morning! https://t.co/ma0F7SHbVU— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 ноября 2017 г.
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