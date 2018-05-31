金正恩氏　ラブロフ外相から秘密の小箱がプレゼント【動画】

スプートニク日本
「お気に召されると嬉しいのですが。これが鍵です。秘密のものをしまっておくことができますよ。」ラブロフ外相は贈呈に際し、このように語り、金正恩氏をロシアへ招待した。
「いらして下さったら大歓迎です。」
金正恩氏もこれを受けて、プーチン大統領への挨拶を伝え、「ご帰国なさったら、プーチン大統領に私からの温かい挨拶をお伝えください」と語っている。
#Лавров во время встречи с Председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном: Заинтересованы в том, чтобы как на Корейском полуострове, так и в целом в Северо-Восточной Азии была обстановка мира, стабильности и процветанияhttps://t.co/tkYW32AVju pic.twitter.com/5WNZB7pkI9— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 31 мая 2018 г.
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