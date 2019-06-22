香港デモ　「逃亡犯条例」の完全撤回求め政府庁舎前占拠

香港から犯罪容疑者の中国本土への移送を可能にする「逃亡犯条例」改正をめぐって続く抗議活動で、デモ隊数千人が２１日、香港の警察本部を取り囲み、１２日のデモで拘束された学生らの釈放を求めた。東京新聞が報じた。

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デモ隊は政府庁舎前にも集結、幹線道路を占拠。政府庁舎はこの日閉鎖された。

An update: thousands are still gathered outside the police headquarters in #HongKong. (8:35 p.m., June 21, 2019) Protestors have been here for about nine hours (now bigger crowds), demanding for answers from officials on how a protest crackdown was handled last week. pic.twitter.com/izC4zSKduI — Natasha Khan (@natashakhanhk) 21 июня 2019 г.

​デモの盛り上がりを受け、香港政府スポークスマンは２１日、「条例改正作業は完全に停止した。立法会（議会）の会期が切れる来年７月に改正案が自動失効するのを政府は受け入れる」と、棚上げしたことを改めて表明した。一方、反対派市民は「完全撤回」を求めており、デモ収束の見通しは立っていない。

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