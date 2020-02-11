Airbnbが北京の予約を一時凍結　新型コロナウイルスを忌避

Airbnbが宿泊予約を凍結した期間は2月7日から29日まで。この措置は中国政府が出したコロナウイルス拡大予防策の要請を受けてとられた。予約キャンセルを余儀なくされたクライアントはAirbnbから全額補償を受け取ることができる。
民泊仲介を行う中国系の小猪短租網（Xiaozhu）もブルームバーグによれば同様の措置に踏み切る。中国にはXiaozhuと同様のサービスを行う途家（Tujia）もあるが、こちらがどう出るかはまだ不明。中国最大手オンライン旅行会社のトリップドットコム・グループの予約サイトTrip.comは北京滞在は民泊をあきらめ、ホテル予約に切り替えるようアドバイスしている。
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経緯：新型肺炎はどのように流行するのか
WHO(世界保健機関)が新型肺炎に感染するリスクを軽減する方法を公開しています。— Sputnik 日本 (@sputnik_jp) January 24, 2020
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