コロナウイルスでいいことなし　猫でさえマスクが必要に

猫の写真は中国で撮影されたもの。SNS「Weibo」に投稿され、中国のユーザーたちの注目の的となった。外科用マスクをした猫は、新型コロナウイルスをめぐる心配が広がる中、ネット上で当然、大きな話題となった。
Managed to find one more pic of the mask-wearing cat❤️. Credit: 里神樂 on Weibo pic.twitter.com/MlBrctYAaN— Jane Li (@Jane_Li911) February 9, 2020
マスクをした猫は数日のうちに有名になり、今度はイラストまで描かれる人気となった。
saw this cat with a hole on its face mask and its just too funny. lmao pic.twitter.com/pV6dlOT76P— ᗩᖴᖇO ᗰᗩᑎ | ʸᵃʷᵃ (@AmeiArts) February 9, 2020
さらに、日本の人気彫刻家でハンドルネール「meetissai」がこの猫をミーム化することで、人気を不動のものとした。
作る予定じゃなかったんですけどね… pic.twitter.com/6WGQAy8GXr— めーちっさい (@meetissai) February 11, 2020
今回の新型ウィルスのような緊急時でない場合は猫マスクはやめたほうがいいかもです笑— めーちっさい (@meetissai) February 11, 2020
あまり真似しないように… pic.twitter.com/qFlTYjsJy7
続いて、マスク猫の写真の登場を受け、さまざまな動物たちがマスクをして登場、こちらも話題が広がっている。
February 11, 2020
どうぞ😂 pic.twitter.com/qWE1m1QrA1— 坂道46推し (@ultrageed) February 11, 2020
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