コロナウイルスでいいことなし　猫でさえマスクが必要に

この猫の飼い主は自分の可愛いペットが心配なあまり、マスクをさせることにした。さらに、マスクには目が見えるように穴を開けた。おそらくこの飼い主は、マスクそのものは新型コロナウイルスの感染に役立たないということを知らないのだ。

猫の写真は中国で撮影されたもの。SNS「Weibo」に投稿され、中国のユーザーたちの注目の的となった。外科用マスクをした猫は、新型コロナウイルスをめぐる心配が広がる中、ネット上で当然、大きな話題となった。

Managed to find one more pic of the mask-wearing cat❤️. Credit: 里神樂 on Weibo pic.twitter.com/MlBrctYAaN — Jane Li (@Jane_Li911) February 9, 2020

​マスクをした猫は数日のうちに有名になり、今度はイラストまで描かれる人気となった。

saw this cat with a hole on its face mask and its just too funny. lmao pic.twitter.com/pV6dlOT76P — ᗩᖴᖇO ᗰᗩᑎ | ʸᵃʷᵃ (@AmeiArts) February 9, 2020

​さらに、日本の人気彫刻家でハンドルネール「meetissai」がこの猫をミーム化することで、人気を不動のものとした。

​続いて、マスク猫の写真の登場を受け、さまざまな動物たちがマスクをして登場、こちらも話題が広がっている。

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