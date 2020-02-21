新型コロナウイルス治療に期待の薬剤２種　試験結果待ち　WHO

ゲブレイェソス事務局長はWHOのツィッターを通じ、「我々はWHOにとって優先的な２つの薬の臨床試験結果を待っている。３週間後になると思う」と発表した。
"We’re also looking forward to results from two clinical trials of therapeutics prioritized by the WHO R&D Blueprint.— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 20, 2020
One combines two drugs for HIV, lopinavir & ritonavir & the other is testing an antiviral called remdisivir.
We expect preliminary results in 3 weeks"-@DrTedros
ゲブレイェソス事務局長の話では、１つの試験では抗エイズ薬のロピナビルと リトナビルを組み合わせた薬剤が用いられており、別の試験では特に効果は発揮しなかったがエボラウイルス治療のために推進されたレムデシビルが使われている。
© Sputnik /
新型コロナウイルスの日本人感染者 都道府県別状況
どうやって自分を守る？
WHO(世界保健機関)が新型肺炎に感染するリスクを軽減する方法を公開しています。— Sputnik 日本 (@sputnik_jp) January 24, 2020
アドバイスをよく読み、体調管理に気をつけましょう！🙏#新型肺炎 #新型コロナウィルス #コロナウィルス pic.twitter.com/gxsyXd93Ov
全てのコメント
新しいコメントを読む (0)