金正恩氏、長距離砲部隊訓練を指導　朝鮮中央通信社

朝鮮中央通信社によると、金正恩氏は2日の訓練も指導した。また、28日、金正恩氏は軍事演習を指揮し、その際に北朝鮮軍は「軍事力を間断なく増していくだろう」との確信を示したと報じられていた。

