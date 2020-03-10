金正恩氏、長距離砲部隊訓練を指導　朝鮮中央通信社

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朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）の朝鮮中央通信社（KCNA）は10日、金正恩朝鮮労働党委員長が9日、前線長距離砲兵区分隊の火力打撃訓練を再び指導したと報道した。
朝鮮中央通信社によると、金正恩氏は2日の訓練も指導した。また、28日、金正恩氏は軍事演習を指揮し、その際に北朝鮮軍は「軍事力を間断なく増していくだろう」との確信を示したと報じられていた。
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Sputnik / Press office of the administration of Primorsky Krai region
朝鮮中央通信社は、金正恩氏が「訓練の結果に大きな満足の意を表し」と伝えた。また、報道によると、金正恩氏は「砲兵の威力はすなわちわが軍隊の威力である」とも述べた。
北朝鮮は9日、北朝鮮が東部のハムギョン南道（咸鏡南道）、ソンドク（宣徳）付近から飛翔体3発を発射した。
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