パンデミックでデモができない香港市民　それなら「あつ森」で続行だ【動画】

このゲームでは島を探検し、動物と交流しながら家を建て、虫を捕まえたり、魚釣りが楽しめる。ゲームの目的は自分たちの村をつくること。ところが香港のデモ市民はこのゲームの中の家を自己表現の空間へと変え、仮想の世界に「自由な香港」というスローガンを印刷した横断幕を掲げた。
Animal Crossing is Fast Becoming a New Way for Hong Kong Protesters to Fight for Democracy! The #Covid_19 pandemic has halted public demonstrations, so protesters are taking their cause to #AnimalCrossing.https://t.co/A599kjlYsV— Joshua Wong 黃之鋒 😷 (@joshuawongcf) April 2, 2020
(This is my island!) pic.twitter.com/vjBhzw1nUa
ある動画ではプレーヤー集団は林鄭月娥（キャリー・ラム）行政長官の写真を滅多打ちにしている。「雨傘革命」の有名な活動家の黄 之鋒（こう しほう）さん（23）もゲームに無関心ではいられなかった。黄さんも「あつ森」に自宅を建て、室内に林鄭月娥行政長官と中国の習近平国家主席の写真と、民主化のスローガンを掲げた。
This is how #hongkong ppl spend our time during coronavirus lockdown - villain hitting in #animalcrossing, the villain is #CarrieLam, the worst governor in #hongkong history.#AnimalCrossingNewHorizons#StandWithHK pic.twitter.com/K5AbOTl9tD— Studio Incendo (@studioincendo) April 1, 2020
黄さんはツィッター上で「Animal Crossingは民主化運動の新たなツールとなった。パンデミックで公共の場でのデモが中止されたが、抵抗はここで続けられている」とつづっている。
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