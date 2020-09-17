韓国　キアモーターズ2工場、コロナ感染で操業停止

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韓国のキアモーターズ（起亜自動車、 Kia Motors Corp.）は韓国内の2工場で新型コロナウイルス感染拡大が確認されたことから、2工場の操業を停止した。17日、同社広報の話をもとに聯合ニュースが伝えている。
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Sputnik / Maksim Bogodvid
同社広報担当によると、ソウル南西に隣接する光明市（クァンミョンし）の2工場で、組立てライン作業者のうち8名の感染が確認
。17日（水）には2工場ともに除去作業などを行うため閉鎖、計6千人の従業員は自宅待機となった。
聯合ニュースはキアモーターズ広報の発言として「17日午前9時現在、COVID-19罹患者は8名」と伝え、操業再開は国の保健衛生機関と相談したうえで決定する、とした。
キアモーターズは韓国内の8工場、国外に7工場を構える。国外のうち中国に3工場、米国、スロバキア、メキシコ、インドに各1工場。最大生産量は全社合計で年間384万台。
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Sputnik / Savitskaya Kristina
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