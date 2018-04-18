トランプ大統領「ＷＴＯとＴＰＰの加盟国であることは米にとって不利」

トランプ米大統領が、世界貿易機関（ＷＴＯ）と環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）の加盟国であることは米国にとって不利であると述べ、２国間条約の方がより効果的に機能し、より有利な貿易パートナーシップの形式であると強調した。

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トランプ大統領はツイッターに、「たとえ日本と韓国が、我々がＴＰＰに戻ることを望んだとしても、米国のためには、私はこの協定を好きになれない。協定が機能しない場合、（予想される）偶発的なことが余りに多すぎ、離脱する方法もない」と書き込んだ。

While Japan and South Korea would like us to go back into TPP, I don’t like the deal for the United States. Too many contingencies and no way to get out if it doesn’t work. Bilateral deals are far more efficient, profitable and better for OUR workers. Look how bad WTO is to U.S. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 апреля 2018 г.

米大統領はまた、「２国間協定は遥かにもっと有効で、有利で、我々の労働者にとってより良いものだ。米国にとってＷＴＯがどれほど悪いものか、見るといい」とも綴っている。

ＴＰＰ協定は２０１６年に署名された。協定の枠内で、アジア太平洋地域における自由貿易圏の創設が計画された。しかし１７年１月、トランプ大統領は協定からの米国の離脱に関する大統領令に署名した。

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