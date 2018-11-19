プーチン大統領、イスタンブールに到着　「トルコ・ストリーム」区間建設終了式典に出席へ

19 ноября в Стамбуле встретятся Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Лидеры России и Турции примут участие в церемонии завершения строительства морской части «Турецкого потока». Кроме того, президенты обсудят перспективы двусторонних отношений https://t.co/kNAFLxAsWI pic.twitter.com/D60OJQtvYH