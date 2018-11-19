プーチン大統領、イスタンブールに到着　「トルコ・ストリーム」区間建設終了式典に出席へ

スプートニク日本
黒海の海域では、同ガスパイプラインの２本のパイプ両方の深海部分の建設が完了。海底に沿って全体では長さ１８００キロのパイプが敷設された。
その後、プーチン・エルドアン両大統領は会談を行い、２国間相互関係の現在の状態と展望について論議するほか、焦眉の国際問題について意見を交換する。
19 ноября в Стамбуле встретятся Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Лидеры России и Турции примут участие в церемонии завершения строительства морской части «Турецкого потока». Кроме того, президенты обсудят перспективы двусторонних отношений https://t.co/kNAFLxAsWI pic.twitter.com/D60OJQtvYH— RT на русском (@RT_russian) 19 ноября 2018 г.
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