低成長の中国、米国との取引望む＝トランプ大統領

トランプ大統領はツイッターの中で「数千社が出て行こうとしている」とコメントし、「だからこそ中国は米国との取引を望み、最初の合意を破らなければ良かったと考えている」と続けた。
China’s 2nd Quarter growth is the slowest it has been in more than 27 years. The United States Tariffs are having a major effect on companies wanting to leave China for non-tariffed countries. Thousands of companies are leaving. This is why China wants to make a deal....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 июля 2019 г.
さらに「一方で、米国は中国からの関税で数十億ドルを受け取っている。恐らく今後、はるかに多額の関税が入ってくるだろう。これらの関税は米国の納税者ではなく、通貨安を仕掛け金融を緩和する中国が支払っている」と主張した。
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