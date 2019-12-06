原油価格下落　前日にはOPECプラス決定への期待で上昇

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6日（金）の原油価格は、前日にOPECプラスの減産に関する最終決定の期待感を背景に1%高を見せていたものの下落している。
日本時間13時45分の時点で北海ブレント原油先物2月限は0.44%安の1バレル＝63.11ドル、WTI原油先物1月限は0.33%安の1バレル＝58.23ドルの値を付けた。
市場の注目は依然としてOPECプラス会合に集まっている。OPECプラス閣僚監視委員会は5日（木）、OPECプラスの取引の枠内で2020年第1四半期の50万バレル／日の減産拡大を提案した。6日（金）にはOPECプラス全加盟国が参加する会合が行われ、協議が継続される。アレクサンドル・ノヴァク露エネルギー大臣によると、同会合で各国の減産枠の配分を話し合うという。
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