世界一のお金持ち、15分間で約130億ドル稼ぐ

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世界で最も裕福な、米Amazon創業者でCEOのジェフ・ベゾス氏の資産が、わずか15分で132億ドル増えた。Amazonの株価が上昇した。ブルームバーグ通信が報じた。
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AP Photo / Chris Carlson
30日のアフター・マーケット（ポスト セッション）の時間外取引で、Amazon株は2100ドル（12%）まで急上昇した。
報道によると、Amazonの四半期決算が好調で、アナリスト予測を「粉々に打ち破った」ため、株価が急上昇した。Amazonの第４四半期の売上高は約874億ドル。1株当たり利益は6.47ドルで、アナリスト予想は4.11ドルだった。
Amazon株12％を保有するベゾフ氏の資産は132億ドル増えて約1295ドルになったという。
なお、ブルームバーグ・ビリオネア指数では、31日の取引終了後にこれらの変更が反映される。
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