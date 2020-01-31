世界一のお金持ち、15分間で約130億ドル稼ぐ

世界で最も裕福な、米Amazon創業者でCEOのジェフ・ベゾス氏の資産が、わずか15分で132億ドル増えた。Amazonの株価が上昇した。ブルームバーグ通信が報じた。

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30日のアフター・マーケット（ポスト セッション）の時間外取引で、Amazon株は2100ドル（12%）まで急上昇した。

報道によると、Amazonの四半期決算が好調で、アナリスト予測を「粉々に打ち破った」ため、株価が急上昇した。Amazonの第４四半期の売上高は約874億ドル。1株当たり利益は6.47ドルで、アナリスト予想は4.11ドルだった。

Amazon株12％を保有するベゾフ氏の資産は132億ドル増えて約1295ドルになったという。

なお、ブルームバーグ・ビリオネア指数では、31日の取引終了後にこれらの変更が反映される。

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