日本企業の1～3月の経営利益、リーマン以来の減少

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日本財務省が１日発表した2020年1～3月期法人企業統計（速報値）では、企業の経営利益（金融業、保険業を除く）が前年同期比32.0％減の15兆1360億円だった。
日本のマスコミによると、4四半期連続の減少で、下げ幅はリーマンショック後の2009年7～9月期（32.4％減）以来の大きさ。
経営利益は非製造業が32.9％減、製造業が29.5％減だった。非製造業では、新型コロナウイルスの影響を受けたサービス業が59.6％減、卸売業・小売業が38.0％減、製造業では輸送用機械が50.7％減、化学が39.5％と大幅に減少した。
売上高は3.5％減の359兆5572億円で、3四半期連続の減少。一方、設備投資は4.3％増の16兆3525億円だった。
NHKが発表した6月1日午前0時時点の情報によると、日本国内の新型コロナウイルスの感染者数（クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の乗員乗客を含む）は1万7624人。
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