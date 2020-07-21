「イーサリアムは2000%上昇する」　アムステルダム証券取引所のアナリストが予想

Next bull market, I wouldn’t be surprised with $ETH at $5,000-10,000.— Crypto Michaël (@CryptoMichNL) July 20, 2020
ポッペ氏によると、イーサリアムの価格は上昇傾向にあり、短期的には500ドル（約5万3600円）に達する可能性がある。現在、イーサリアムの価格は238ドル（約2万5500円）で、前日より0.15％下落した。
$ETH #ETHEREUM— Crypto Michaël (@CryptoMichNL) July 20, 2020
Small vid today about Ethereum.
On a roll towards $500? I still believe so. pic.twitter.com/qZFLDhTyIZ
有名トレーダーのピーター・ブラント氏も10日、イーサリアムのシーズンが始まったと述べた。これは、イーサリアムのレートがビットコインとの関係で下降傾向を乗り越えたことで起きている。イーサリアムは今後も値上りする可能性が高く、他の仮想通貨もこの動きに追随することになると予想されている。
Significant breakout in $ETHBTC with target of .03276 $BTC $ETH Most alts should gain on #bitcoin in near future pic.twitter.com/tYRJk869GN— Peter Brandt (@PeterLBrandt) July 8, 2020
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