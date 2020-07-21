「イーサリアムは2000%上昇する」　アムステルダム証券取引所のアナリストが予想

仮想通貨イーサリアムの次回の価格上昇で、そのレートは5000〜1万ドル（53万6000〜107万3000円）に達すると、アムステルダム証券取引所のアナリスト、マイケル・ヴァン・デ・ポッペ氏が予想している。さらに同氏によると、今後数年間でデジタル通貨の分野で高いボラティリティ（価格変動率）が始まるという。

Next bull market, I wouldn’t be surprised with $ETH at $5,000-10,000. — Crypto Michaël (@CryptoMichNL) July 20, 2020

​ポッペ氏によると、イーサリアムの価格は上昇傾向にあり、短期的には500ドル（約5万3600円）に達する可能性がある。現在、イーサリアムの価格は238ドル（約2万5500円）で、前日より0.15％下落した。

$ETH #ETHEREUM



Small vid today about Ethereum.



On a roll towards $500? I still believe so. pic.twitter.com/qZFLDhTyIZ — Crypto Michaël (@CryptoMichNL) July 20, 2020

​有名トレーダーのピーター・ブラント氏も10日、イーサリアムのシーズンが始まったと述べた。これは、イーサリアムのレートがビットコインとの関係で下降傾向を乗り越えたことで起きている。イーサリアムは今後も値上りする可能性が高く、他の仮想通貨もこの動きに追随することになると予想されている。

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