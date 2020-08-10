ビットコインの週足終値　今年最高値の1万2000ドルを突破

ビットコインの週足終値が10日、今年最高値の1万2000ドル（約127万1560円）を突破したことがわかった。現在の価格は1万1991ドル（約127万600円）だが、相場は先週より9%上昇。ビットコイン相場は2日の早朝にも1万2000ドルを超えたものの、その後1万1000ドルまで急落した。

仮想通貨のアナリスト、ジョシュ・レイジャー氏は10日、ビットコインの週足終値が2018年1月以来の最高値を記録したと発表。しかし同氏は、プルバック（引き戻し）が起きる可能性も指摘している。

$BTC



Highest price weekly close for Bitcoin since January 2018!



A higher-high on the weekly trend - nice close by Bitcoin even after the $12,100 to $10,500 pullback



I will remain bullish with the trend even though pullbacks are expected pic.twitter.com/3mgplh2l9d — Josh Rager 📈 (@Josh_Rager) August 10, 2020

​ビットコイン価格は2日に1万2000ドルを超えたが、その後数分で1万500ドル（約111万2600円）まで下落した。

この24時間の間で、数種類の仮想通貨の価格が急騰した。仮想通貨アンカー（ANKR）は65%、バンド・プロトコル（Band Protocol）は45%、アンプルフォース（Ampleforth）は33%上昇、その他22種類の仮想通貨の相場が5〜29%上昇した。仮想通貨市場で現在、ビットコインの60.7％が買い待ち状況にある。

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