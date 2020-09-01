イーロン・マスク氏、世界3位の富豪に

経済
短縮 ＵＲＬ
02
https://cdn1.img.jp.sputniknews.com/img/616/72/6167256_0:157:3083:1891_1200x675_80_0_0_83530651ee31b694a68fe580c34c8f2a.jpg
Sputnik 日本
https://cdn1.img.jp.sputniknews.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn1.img.jp.sputniknews.com/i/logo.png
https://jp.sputniknews.com/business/202009017738370/
米電気自動車テスラと米宇宙開発企業のスペースXを率いるイーロン・マスク氏が、世界富豪ランキングで3位になった。ブルームバーグ通信が報じた。
マスク氏の資産は2週間で300億ドル増加した。1位は米インターネット通販大手アマゾンのジェフ・ベゾス最高経営責任者。2位は米マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏。
ブルームバーグによると、マスク氏の推定資産は1150億ドル。マスク氏は8月中旬、世界富豪ランキングで4位に浮上した。テスラ株が11％上昇し、当時の資産は848億ドルと推定された。
ブルームバーグ世界富豪ランキングTOP５
ジェフ・ベゾス氏（アマゾン最高経営責任者）、2020億ドル
ビル・ゲイツ氏（米マイクロソフト創業者）、1250億ドル
イーロン・マスク氏（テスラ及びスペースX最高経営責任者）、1150億ドル
マーク・ザッカーバーグ氏（フェイスブック最高経営責任者）、1110億ドル
ベルナール・アルノー氏（仏LVMHモエヘネシー・ルイヴィトン会長）、857億ドル
全てのコメント
新しいコメントを読む (0)