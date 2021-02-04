マイクロソフト、時価総額で2位に　サウジアラムコ抜く

経済
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米IT企業マイクロソフトの時価総額が、サウジアラビアの国営石油企業サウジアラムコを抜いて、世界2位となった。首位は米アップル。
日本時間4日01時14分の時点で、マイクロソフトの株は1.21％高の1株あたり242.44ドルまで値上がりし、時価総額は1兆8280億ドル（約192億円）となった。
首位は依然として、時価総額2兆ドル（約 210兆円）を超えるアップル。アップルは2020年9月にサウジアラムコに首位を奪われたが、その後、首位に返り咲いた。
現在、サウジアラムコの時価総額は1兆8110億ドル（約190億円）で、首位との差はさらに広まった。マイクロソフトの株価は2021年に入ってから9％上昇し、世界2位となった。
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