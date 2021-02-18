サウジアラビア　ビデオゲームの株式市場に30億ドルを投資

経済
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サウジアラビアは自国経済の多様化と原油依存を下げるため、ビデオゲーム開発に30億ドル（約3170億円）を投資する。ブルームバーグが報じた。
ブルームバーグは米国証券取引委員会の情報筋を引用し、同国が33億ドル（約3488億円）をビデオゲームに投資すると報じた。
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AP Photo / Hasan Jamali
2020年の第4四半期にサウジアラビアの国民福祉基金は、アクティビジョン・ブリザード社株を14億ドル（約1479億円）とエレクトロニック・アーツ社株11億ドル（約1162億円）、また、テイクツー・インタラクティブ社株8億2600万ドル（約873億円）を購入している。これら3社の株はこれまでそれぞれ27％と12％、18％の高騰を示している。
サウジアラビアのパブリック・インベストメント・ファンドは、総額3470億ドル（約37兆円）相当の資産を管理し、同国経済の主な重点分野へ投資を行なっている。
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