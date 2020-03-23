メルケル独首相　パンデミック時におひとりでスーパーでお買い物【写真】

RTLは一国を担う政治家が「コロナウイルスでこれほど困難な時期に」一人で店にきて、買い物をしている姿に感動している。カートの中身はシャワー用ジェル、トイレットペーパー1袋、ワイン4瓶でメルケル氏の公式の演説の時に着用するスーツ姿で買い物をしていた。

Seeing this, I wonder how often Boris Johnson does his own grocery shopping? Respect to Angela Merkel. Would we be in #BrexitShambles if @BorisJohnson

did (or were able to do) the same?https://t.co/nO4OsVTLBa — Mark Argent #FBPE (@markargentLibDe) March 22, 2020

​メルケル氏はベルリンのHITウルリッチマーケットに通う様子がよく目撃されている。マーケットでメルケル氏はエスコートなしで自由に歩き回っており、RTLは「どうか他の人と2メートルの距離を維持していただけるようお願いしたい」と書いている。

SPOTTED! Angela Merkel shopping in local supermarket in Berlin : wine and toilet paper .. no hoarding #coronavirus https://t.co/kvvBmDHt4Z — katya adler (@BBCkatyaadler) March 21, 2020

​最新の情報ではドイツの新型コロナウイルス感染者数は2万2384人。84人が死亡、239人が完治している。また全世界の感染者の数は30万7千人を超えている。