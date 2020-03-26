新型コロナ、スペインの死者4000人超す

スペインでは新型コロナウイルス（COVID-19）の死者数が4000人を超えた。過去24時間で655人が死亡した。スペイン保健省が発表した。

3月26日現在、感染者数は5万6188人。前日から8500人増えた。死者数は4089人。

© Sputnik / Sergei Pivovarov スペインで医療スタッフの6500人が感染 世界の健康保険制度は危機に直面

重篤患者数は3700人、回復した人は7000人超。

感染者が最も多いのはマドリード（感染者数1万7000人超、死者数2000人超）。カタルーニャでは状況が悪化している（感染者数1万1500人、死者数672人）。

スペインは、感染者数と死者数が欧州で2番目に多い。一番多いのは、イタリア。

スペイン当局は今月14日、15日間の警戒事態を宣言し、人の移動を制限した。議会は26日、警戒事態を4月11日まで延長した。

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