新型コロナ、スペインの死者4000人超す

新型コロナウイルス
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スペインでは新型コロナウイルス（COVID-19）の死者数が4000人を超えた。過去24時間で655人が死亡した。スペイン保健省が発表した。
3月26日現在、感染者数は5万6188人。前日から8500人増えた。死者数は4089人。
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Sputnik / Sergei Pivovarov
重篤患者数は3700人、回復した人は7000人超。
感染者が最も多いのはマドリード（感染者数1万7000人超、死者数2000人超）。カタルーニャでは状況が悪化している（感染者数1万1500人、死者数672人）。
スペインは、感染者数と死者数が欧州で2番目に多い。一番多いのは、イタリア。
スペイン当局は今月14日、15日間の警戒事態を宣言し、人の移動を制限した。議会は26日、警戒事態を4月11日まで延長した。
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