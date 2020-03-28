トランプ大統領　2兆ドル規模の対経済危機法案に署名　米国史上で最大規模

財政支援の目的

支援プログラムは、収入9万9000ドル以下の成人米国人にそれぞれ最大1200ドルを、また、子ども1人当たり500ドルの給付を予定している。

© REUTERS / Jason Redmond 米国の経済喚起政策は2兆ドルを上回る可能性

同様に、政府は、医療機関の援助に1170億ドル、新型コロナウイルスの規制措置で損失が生じた企業の支援として5000億ドルを拠出する。

承認された支援プログラムは米国史上最大規模となった。トランプ大統領の署名前に、同法案は議会で可決されている。

米国では、新型コロナウイルスの感染者数が10万人を超え、世界でもっとも感染者数が多い国となった。