トランプ大統領　2兆ドル規模の対経済危機法案に署名　米国史上で最大規模

財政支援の目的
支援プログラムは、収入9万9000ドル以下の成人米国人にそれぞれ最大1200ドルを、また、子ども1人当たり500ドルの給付を予定している。
同様に、政府は、医療機関の援助に1170億ドル、新型コロナウイルスの規制措置で損失が生じた企業の支援として5000億ドルを拠出する。
© REUTERS / Jason Redmond
承認された支援プログラムは米国史上最大規模となった。トランプ大統領の署名前に、同法案は議会で可決されている。
米国では、新型コロナウイルスの感染者数が10万人を超え、世界でもっとも感染者数が多い国となった。
I just signed the CARES Act, the single biggest economic relief package in American History – twice as large as any relief bill ever enacted. At $2.2 Trillion Dollars, this bill will deliver urgently-needed relief for our nation’s families, workers, and businesses. #CARESAct🇺🇸 https://t.co/0WnTNFZPZD— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 27, 2020
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