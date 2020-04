新型コロナウイルスによる死亡者の95％超が60歳以上

また、同博士は、これら95%の内、半数以上が80歳以上であったことを指摘した。クルーゲ博士は、これらの人々の5人に4人のケースで、少なくとも、たとえば高血圧や糖尿病など、さらになんらかの慢性疾患を患っていたと強調した。

© Sputnik / The Ministry of Defence of the Russian Federation