蚊は新型コロナウイルスを媒介しない＝研究者

昆虫学者で、デオキシリボ核酸(DNA)研究の専門家であるコンスタンチン・キタエフ氏によれば、春から夏に姿を現す蚊などは、パンデミックをいっそう拡大させることはなく、なぜならこうした虫は新型コロナウイルスの感染の媒介者とはならないからだという。

キタエフ氏は、「中国ではすでに、蚊さらにハエが新型コロナウイルスを媒介しないことを証明した研究が行われている。このことを心配する必要はない」と指摘した。