ボリス・ジョンソン英首相が退院【動画】

英国のボリス・ジョンソン首相が退院した。同首相はコロナウイルス感染症COVID-19で入院していたが、現在はロンドン郊外の別邸にいるという。首相官邸報道官が発表した。

「ジョンソン首相は退院し、ロンドン郊外の別邸チェッカーズで静養中。医療チームのアドバイスに従い、直ちに公務に復帰することはない。首相はセントトーマス病院の関係者全員に対し、素晴らしい看護と治療に感謝している。首相はこの病気に罹った人たちと思いを同じくしている」

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.



The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5 — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 12, 2020

© AP Photo / Andrew Parsons10 Downing Street 「命拾いした」 英首相が医療チームに深謝

6日（月）首相官邸はジョンソン首相の容体が悪化し、集中治療室（ICU）に移ったこと発表。翌7日（火）には首相の容体は安定し、人工呼吸器は使用せず自力で呼吸し、標準の酸素治療を受けていることが明らかになった。9日（木）首相はICUから一般の病室に移った。