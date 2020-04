自主隔離の段階的廃止は3ステージ＝ホワイトハウス

隔離制度の廃止に向けた新方針は直近の2週間で罹病率の低下が確認されていることが開始の条件になっている。また、新方針が採用される州で病院が通常通り機能していることも隔離制度廃止の要件に指定されている。

ホワイトハウスによれば、新方針は以下の3段階に分かれている。

第1段階では学校や老人ホームなど、感染の影響を受けやすい施設は引き続き閉鎖されているものの、180センチメートルのソーシャルディスタンスを維持すれば外出や10人以上の集会が認められる(ただし、感染が重症化しやすい高齢者は除く)。また、ソーシャル・ディスタンスが徹底して守られる場合に限り、トレーニングジムや劇場の営業再開や教会での集会も認められる。

第2段階では50人以上の集会が認められるほか、州内であらゆる移動が許可される。学校や幼稚園の活動も再開され、バーなどの飲食店もソーシャル・ディスタンスが守られる場合に限り営業再開が認められる。

第3段階ではソーシャル・ディスタンスが守られる場合に限り、高齢者を含む、全住民の外出が認められるほか、老人ホームなども来訪者向けに開放される。さらにバーを含む、すべての企業活動の再開が認められる。ただし、大規模集会の開催は中止が要請される。